Ligue 1'de küme düşme hattındaki Saint-Etienne, 2. sıradaki Olimpik Marsilya'yı konuk etti.

İlk yarı, Saint-Etienne'den Bouanga'nın 9 ve Marsilya'dan Payet'in (penaltıdan) 45+2'nci dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

Olimpik Marsilya, Kolodziejczak'ın (kendi kalesine) 60, Dieng'in (penaltıdan) 68 ve Harit'in 73. dakikadaki golleriyle 3 farklı üstünlük yakaladı.

Saint-Etienne'den Gourna-Douath 86. dakikada karşılaşmanın skorunu belirledi.

Olimpik Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Arka arkaya 3. maçını kazanan Olimpik Marsilya, puanını 56'ya yükseltti. Saint-Etienne ise 27 puanda kaldı.