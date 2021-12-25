Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini

Hristiyan Dünyası, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Hz. İsa'nın doğumunu kutluyor.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde de bugün, Noel ayini düzenlendi. DHA'nın haberine göre kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirip, mum yakarak, dilek tuttu. İncil'den bölümleri ve ilahiler okundu.