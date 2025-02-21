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        Haberler Gündem Güncel Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni" | Son dakika haberleri

        Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni" yapıldı

        Adana'da Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi. Vatandaşlar, poşet ve kızaklarla kaydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:03 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:03
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        Saimbeyli'de "1. Kayak Şöleni"
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde "1. Kayak Şöleni" düzenlendi. Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, poşet ve kızaklarla kaydı.

        Vatandaşlar, etkinlikte halay çekip oyunlar da oynadı. Kaymakam Emre Açar, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal da şöleni ilerleyen dönemde daha kapsamlı ve profesyonel ekipman desteğiyle sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.

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        #saimbeyli 1. kayak şöleni
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