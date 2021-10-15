Tunus Cumhurbaşkanı Said'in ABD rahatsızlığı

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Said, ABD'nin Tunus Büyükelçisi Donald Blome'u Kartaca Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede, "Tunus'taki durumun ABD Kongresinin gündemine alınmasından duyduğu memnuniyetsizliğini" aktaran Said, "Bazı Tunusluların Tunus'ta olanları çarpıtmaya ve yurt dışında kendilerini dinleyecek insanlar bulmaya çalışmasına rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler güçlü kalmaya devam edecek." dedi.
AA'nın haberine göre; aıklamada, Said'in ABD'li Büyükelçi ile yaptığı görüşmenin, "bir dizi konuyu netleştirmek için bir fırsat olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.
ABD Kongresinde bugün Tunus'taki siyasi durum hakkında uzman görüşleri dinleniyor.
MECLİS BAŞKANLIK DİVANINDAKİ 5 ÜST DÜZEY YETKİLİYİ AZLETTİ
Said, Meclis Başkanlık Divanındaki 5 üst düzey yetkiliyi görevden aldı.
Said'in azil kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhurbaşkanı Said, Meclis Başkanlık Divanı Başkanı Ahmed el-Meşriki ile Divanda görevli Vesim el-Hadravi, Esma el-Cemmazi, Muhammed el-Giryani ve Cemal et-Tahir el-Aviy'in görevine son verdi.
SAİD, YASAMA VE YÜRÜTME YETKİLERİNİ DEVRALDI
Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.
Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.
Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.
Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu oldu. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayabiliyor, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyebiliyor.
Ülkede Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine de 11 Ekim’de göreve başlamıştı.
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