Sağlıklı bir Ramazan için sahur önerileri

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Covid-19 salgınını da göz önünde bulundurursak, vücudumuzu daha da güçlü tutacak beslenme alışkanlıklarıyla Ramazan ayını daha sağlıklı bir şekilde geçirmemiz mümkün. Sabri Ülker Vakfı'nın bilgilendirmesine göre sağlıklı bir oruç dönemi için mutlaka sahura kalkmak gerekiyor. Oruç tutarken öğün sayısı ikiye düştüğü için sahuru kahvaltı gibi kabul edebiliriz. Sahurun, vücudun iftara kadar olan enerji ve sıvı ihtiyacını büyük ölçüde karşılaması gerekiyor. Sahuru atlamak, yaklaşık 16 saatlik açlık süresini 19 saat gibi bir süreye çıkarıyor. Bu durum ise gün içinde kan şekerinin düşmesine ve iftara kadar halsizlik, baş ağrısı gibi sorunların yaşanmasına neden oluyor. Üstelik çok daha uzun süre aç kalmak, iftarda daha çok yeme isteğine ve beraberinde kilo sorununa yol açıyor.

SAHURU KAHVALTI GİBİ DÜŞÜNÜN

Sahurda, oruç süresince tok tutabilecek ve susuzluk hissine neden olmayacak besinleri tercih etmek gerekiyor. Sadece su içip tekrar yatmak veya gece geç saatte bir şeyler yemek vücuda fayda sağlamıyor. Özellikle sahurdan sonra uyumaya devam edenlerin sindirimi kolay, hazımsızlığa yol açmayacak yiyecek ve içecekleri tercih etmesi gerekiyor. Sahurda çok fazla yiyip ardından uyumak gastrit ve reflü gibi rahatsızlıkların yaşanmasına yol açabiliyor.

Ramazan ayında gün boyu enerji vererek, tok tutacak sahur önerilerini şöyle sıralayabiliriz:

- Yemeğe başlamadan önce ve yemeği yedikten sonra bol su içmeye özen gösterin.

- Sahuru kahvaltı gibi düşünerek daha hafif besinler tüketin. Kuru baklagiller gibi sindirimi zor besinlere sahurda yer vermek mide sorunlarına neden olabilir.

- Yumurta, peynir, süt, yoğurt, yulaf gibi proteini yüksek besinler tüketerek, tokluk hissini destekleyin.

- Tam buğday ekmeğinden yapılmış tost, süt/yoğurt-yulaf-taze veya kuru meyve karışımlarıyla enerji ihtiyacınızı karşılayın.

- Mevsimine uygun taze sebze ve meyvelerle hazırlanan salatalar ile meyve, vitamin ve mineral alımınızı destekleyin.

- Kuru kayısı, kuru erik gibi kuru meyveler veya şekersiz kompostolar ile hem sıvı alımını hem de lif alımını sağlayın.

- Fındık, badem, ceviz gibi yağlı tohumlar hem tokluğu destekler hem de gün içinde enerji verir. Bu besinlerin içeriğindeki sağlığa faydalı yağlar da kalp dostudur.

- Zeytin, salamura ürünler, turşu, tuzlu kuruyemişler, tuzlu peynirler ve sucuk gibi baharatlı besinler gün içinde daha çabuk susamanıza neden olur. Bunlar yerine tuzsuz peynirler ve kavrulmamış kuruyemişler tercih edilebilir.

- Kızartma ya da kavurma gibi yöntemlerle pişirilen sindirimi zor yemekleri sahurda tüketmemeye dikkat edin.