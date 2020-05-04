Sahur vakti saat kaçta? sorusu merak konusu oldu. Ramazan ayının ilk sahuruna kalkacak olan vatandaşlar İslam'ın en önemli ibadetini gerçekleştirecek. Bu yıl 30 gün sürecek olan ramazan ayında Müslüman vatandaşlar sahura kalkarak oruç için niyet edecek ve iftar saatini bekleyecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa'da sahur saati kaçta? İşte il il imsak saatleri ve 2020 ramazan imsakiyesi...

RAMAZAN İMSAK SAATLERİ 2020

Diyanet'in yayınladığı Ramazan İmsakiyesine göre; İstanbul'da imsak vakti 04:09'da, Ankara'da imsak vakti 04:59'da, İzmir'de ise 04:28'de olacak.

İL İL İMSAK SAATLERİ 2020

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

ORUÇ KİMLERE FARZDIR?

İslam dininin temel ibadetlerinden olan oruç, Müslüman olan, ergenlik çağına girmiş veya aklı eren ve oruç tutması için herhangi bir engeli olmayan her Müslümana farzdır. Oruç tutacak olan bir kişinin Müslümanlığı kabul etmesi gerekmektedir. Müslüman olmayan bir kimseye, oruç tutması farz değildir ve o kişi oruç tutması için zorlanamaz. Öte yandan ibadetlerin bir kişiye farz olması için o kişinin ergenlik çağında olması ve akli dengesinin yerinde olması gerekmektedir. Akli dengesi yerinde olmayan engelli kimseler, oruç tutmaya zorlanamaz. Aynı zamanda henüz ergenlik yaşına gelmemiş bir kimse oruç ibadetinden muaf tutulmaktadırlar.

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız… Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”

Sahur duası: "Allahümme inni es'elüke bi rahmetikellti vesiat külle şey'in en tağfirali"

ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadetin önemli unsurlarından biri niyettir. Niyet, ibadetin kabulunun ön şartı olarak görülmektedir. Buradan yola çıkarak niyetsiz amellerin ibadet değeri kazanmayacağını söyleyebiliriz. Niyetin kalben olması önemlidir. İbadete başlamadan önce kişinin inanarak, bilinçli bir şekilde niyet etmesi gerekir. Burada niyetinizi dillendirmeniz, niyetinizin dışa vurumudur. Oruçta da aynı şekilde kalben niyet etmek gerekir. Ancak niyet her zaman dille olmaz.

Oruç için niyet vakti akşam namazı vaktinin gelmesiyle başlar. Kimi zaman sahura kalkar ancak dille niyet etmeyi unuturuz. Bu durumda sahura kalkılması fiili bir niyettir. Niyetinizi yaptığınız fiille belli edersiniz. Öte yandan sahurdan önce niyet eden kişi sahura kalkamasa bile bir bilinç içindeyse niyetli sayılır.

Yani dille niyet etmeyi unutmuş olmak kabul edilebilir kişi aklına geldiği anda niyetini sözlü olarak da yapabilir. Öte yandan Ramazan’ın her günü için niyet edilmesi gerekir. “Niyet ettim Allah rızası için yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir.