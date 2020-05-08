Sahur saat kaçta?

9 Mayıs sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2020 Ramazan imsakiyesinde yer alıyor. 30 gün sürecek Ramazan ayının yarısı geride kalmış bulunuyor. Bu gece niyet edilecek 15. oruç için il il imsak ve sahur vakitleri haberimizde...
9 MAYIS SAHUR VAKTİ! İL İL 2020 İMSAK VAKTİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA)
Bugün Ramazan ayının 14. orucu açıldı ve böylece bu sene 30 gün sürecek Ramazan ayının yarısı geride kalmış oldu. Bu gece ise 2020 Ramazan ayının 15. orucu için sahur vakti, İstanbul'da 04.02, Ankara'da 03.54, İzmir'de 04.22'de, Bursa'da 04.06 olarak belirlendi. Diğer illerin imsak vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz...
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SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?
Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: “Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah’ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…”
EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?
İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.
ORUÇ NASIL TUTULUR?
Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur. Oruç, tan yerinin ağırmasıyla başlamaktadır. Yani imsak vaktinin sonlanmasıyla oruç ibadeti başlamış olur. Oruca niyet eden bir kişi, imsak vaktinden itibaren yeme ve içmeyi kesmeli, orucu bozan durumlardan kaçınmalıdır. Akşam olup güneş battığında, orucun bozulmasını sağlayan yasaklardan biri işlenerek oruç tamamlanmaktadır.
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