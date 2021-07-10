'Sahte Simge Sağın'a hapis cezası

MENAJERİNE HABER VERDİLER



Asil Nadir A., 13 Aralık 2019’da ise Ferruh T. ile Simge Sağın olarak konuşmak istedi. Ferruh T. bu durumdan şüphelenerek Simge Sağın’ın basın danışmanı ve menajeri Özgür Aras’ı arayarak durumu bildirdi. Asil Nadir A., bir başkasına da sahte Facebook hesabı üzerinden kendisini Simge Sağın olarak tanıttı ve pornografik bir takım görüntü ve videolar gönderdi.