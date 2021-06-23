Sahte şeyhin istismar davasında karar!

Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Uşşaki Tarikatı´nın sözde şeyhi Eyüp Fatih Şağban´ın, Sakarya 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde karar duruşmasına çıktı.
DHA'nın haberine göre, Eyüp Fatih Şağban duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaada, sanığın `Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı´ suçundan cezalandırılmasını, 'çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatini istedi. Müşteki avukatları ise cumhuriyet savcısının beraate yönelik açıklamasına katılmadıklarını belirterek, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istediklerini söyledi.
Şağban ise savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, "Bir önceki duruşmada kızın babasının kızını taciz ettiği ve annesinin buna birkaç kez şahit olduklarını beyan etti tanıklar. Mağdur avukatlarının ise kızımızın yanındayız açıklamasını anlamıyorum. Bu iddia edilen eylemi yapmam için aklımı yitirmiş olmam lazım. Savcının mütalaasını da kabul etmiyorum" dedi.
Eyüp Fatih Şağban kendisine kumpas kurulduğunu iddia ederek, "Bu ailenin kötü niyetli olduğunu anladığımız için Akyazı´daki eve başka aile aldık. Bu olay 6 ay sonra ortaya çıktı. Bize kumpas kurdular. Şahsımın mağdur edilmesinin adaletine uymayacağını biliyorum. Beraatimi istiyorum. Biz şan ve şeref için yaşayan insanız. Az da olsa bir ceza olursa bu benim idam fermanım olacaktır. Bu tarz iftiraların son mağduru olmamla birlik başka kimsenin başına gelmemesini temenni ediyorum. Bu komplo ortaya çıktığı için bana burası 5 yıldızlı otel gibi geliyor. Biz Sakarya´yı tüm dünyaya tanıtırken bu kumpasa düşürülmek çok kötü" diye kendini savundu.
Söz alan sanık avukatları ise, "Y.A.'nın beyanlarında çok çelişki var. Bu sebeple olayın kumpas olduğu apaçık ortadadır. Biz sanığın beraatiyle beraber tahliyesini talep ediyoruz" dedi.
Diyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Şağban ise beraatini istedi. Duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Eyüp Fatih Şağban'ı `Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı´ suçundan 10 yıl 5 ay, `Çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan ise beraatine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!