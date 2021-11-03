Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte reçete düzenleyerek uyuşturucu etkisi yaratan hapları eczanelerden satın alan kişileri takibe aldı. Aldıkları hapları satan K.T., S.Ç., S.A., K.T. ve E.Ç. gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 216 hap ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.