Sahte pasaportla yurda girmeye çalışınca yakalandı

AA

Portekiz'in başkenti Lizbon'dan uçakla 29 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcu, Tomas Christopher Crane-James adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye giriş yapmak istedi.

Kontrol sırasında pasaportunun sahte olduğu anlaşılan şüphelinin asıl isminin Alex Male olduğu tespit edildi.

Sahte pasaport kullandığı belirlenen ve yurda girişine izin verilmeyen Male, Lizbon'a gönderildi.

İstanbul polisinin haber vermesi üzerine Male'nin Portekiz'de gözaltına alınarak, tutuklandığı öğrenildi.

İNGİLTERE'DE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Male'nin uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından İngiltere'de en çok arananlar listesinde olduğu belirtildi.

Şüphelinin İstanbul Havalimanı'ndaki yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.