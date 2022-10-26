Sahte pasaport çetesine operasyon

Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilere sahte pasaport ve kimlik belgesi düzenleyen çete, operasyonla çökertildi.
İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'te bir adreste sahte pasaport ve vize belgesi düzenleyen kişilerin, bu evrakları sosyal medya hesapları üzerinden satmaya çalıştıklarını tespit etti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık bir aylık fiziki ve teknik takibin ardından, 20 Ekim Perşembe günü şüphelilerin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE EVRAKLAR İLE YÜKLÜ MİKTARDA PARA
Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda 27'si gerçek olmak üzere, farklı ülkelere ait 200 pasaport, 101 sahte kimlik, 208 boş kimlik kartı, farklı ülkelere ait giriş-çıkış mühürleri, pasaport yapımında kullanılan 3 boyutlu lazer cihazı, çok sayıda sahte vize evrakları, sahte pasaport, vize ve kimlik yapımında kullanılan çok sayıda materyal, 4 bilgisayar, 6 cep telefonu, 13 bin 500 dolar, 6 bin 50 euro ve 3 bin 870 Türk Lirası ele geçirildi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ULAŞMIŞLAR
Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sosyal medya uygulamasında, bir grup üzerinden yurt dışında yaşayan kişilerle iletişime geçtikleri, ülkeye göre pasaport ve kimlik yaptıkları, fiyatın 200-500 Dolar arası farklılık gösterdiği belirlendi.
Pasaport ve kimlikler hazırlandığında mor ışıkta video çeken şüphelilerin, bu şekilde belgelerin orijinal olduğuna müşterilerini ikna ettikleri ve güven sağladıkları ortaya çıktı. Daha sonra bu evrakları kargoyla yurtdışındaki müşterilere gönderen şüphelilerin, güvenilir olduklarını göstermek için ödemeyi de para transfer merkezleri üzerinden havale ile aldıkları tespit edildi. Bazı müşterilerin bu pasaportları kullanarak yurt dışına çıktıkları da ortaya çıktı.
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