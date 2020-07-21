Sahte para operasyonunda yakalanan sürücünün ehliyeti de sahte çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Yaşar Doğu Mahallesi Tuncay Karataş Bulvarı'nda şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 100'lük banknotlar halinde sahte 3 bin lira ele geçirildi.

Sürücü ile beraberindeki kişi gözaltına alındı.

Şüpheli sürücünün ehliyetinin de sahte olduğu belirlendi.

Zanlılar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine teslim edildi.