07 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon’un Şalpazarı İlçesi Atatürk İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Serdar K. hakkında sahte diplomayla öğretmenlik yaptığı yönünde ihbar yapıldı. İhbarın ardından harekete geçen Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı araştırma üzerine Serdar K.’nın 2005 yılında kuruma verdiği geçici mezuniyet belgesinin sahte olduğunu belirledi. Kurumlar arası yapılan yazışmalarda öğrencinin başarısızlık nedeniyle okuldan kaydının silindiği tespit edildi.
İKİ OKULDA 12 YIL ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ
Yapılan soruşturma üzerine Serdar K.’nın sahte diplomayla 2 Mart 2006 ile 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında Şalpazarı Doğancı İlkokulu’nda, 15 Ağustos 2014 ile 20 Ekim 2016 yılları arasında ise Atatürk İlkokulu'nda öğretmenlik yaptığı belirlendi. Milli Eğitim Müdürlüğü bu süre zarfında Serdar K.’ya maaş, ek ders ve diğer ücretlerden oluşan ödemenin 269 bin 565 TL olduğu ortaya çıktı. Bu tespitlerin ardından Milli Eğitim Müdürlüğü önce suç duyurusunda bulundu ardından idari yargıya başvurarak, öğretmene ödenen maaşları geri istedi.
SAHTE ÖĞRETMENE İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu hizmetlerinden men edilmesini istediği Serdar K. hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık suçundan ise 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istedi. Savcı ayrıca işlenen suçun zincirleme şekilde yapıldığını iddia ederek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmasını talep etti. 5 yıldan 21 yıla kadar hapsi istenen Serdar K. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.
SAHTE ÖĞRETMENE İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI
Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakim karşısına çıkan ve hakkındaki iddiaları reddeden Serdar K., eğitim camiasına yıllarca hizmet verdiğini, belgeyi eğitim gördüğü okulun öğrenci işlerinden aldığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Nitelikli dolandırıcılık suçundan Serdar K.’yı 7 yıl 6 ay hapse ve 40 bin 650 gün karşılığında adli para cezasına çarptıran mahkeme, sanığın duruşmalarındaki iyi halinden ötürü cezasını 6 yıl 3 ay hapis ve 33 bin 875 tam gün karşılığında 677 bin 500 TL para cezasına çevirdi.
Mahkeme resmi belgede sahtecilik suçundan Serdar K.’yı önce 4 yıl hapse mahkum etti. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne karşı suçu birden fazla işlediği gerekçesiyle sanığın cezasını 6 yıla çıkaran mahkeme, iyi halden cezayı 5 yıla indirdi.
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