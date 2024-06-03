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        Sahte MİT'çi yakalandı

        Çanakkale'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 03.06.2024 - 11:53
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        Sahte MİT'çi yakalandı
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        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordon'daki bir kafede kendisini MİT'e ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

        Polis ekipleri, şüpheli T.T'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

        Şüpheli T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        #Çanakkale
        #sahte mitçi
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