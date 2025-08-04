Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sahte medyum yine dolandırdı! - Güncel haberler

        Sahte medyum yine dolandırdı!

        Olay, Sakarya'da meydana geldi. Kendisini sosyal medyadan metafizik uzmanı olarak tanıtan üfürükçünün yeni mağdurları ortaya çıktı. Sahte medyumun oyunu yine aynıydı. Aileyi önce kendilerine büyü yapıldığına inandırmış, ardından da o büyüyü bozma vaadiyle paralarını almıştı. Düştükleri tuzağı anladıklarında ise artık çok geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 19:28 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte medyum yine dolandırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, Sakarya'da meydana geldi.

        Kendisini sosyal medyadan metafizik uzmanı olarak tanıtan üfürükçünün yeni mağdurları ortaya çıktı.

        Sahte medyumun oyunu yine aynıydı. Aileyi önce kendilerine büyü yapıldığına inandırmış, ardından da o büyüyü bozma vaadiyle paralarını almıştı.

        Düştükleri tuzağı anladıklarında ise artık çok geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        Trump'tan Hindistan'a vergi açıklaması
        İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor
        İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Beşiktaş'a İranlı golcü!
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Tapu sahipleri için e-imza önlemi
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        Kırklareli'nde ağaçlık alanda yangın!
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        4 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        JLo, İstanbul'da
        JLo, İstanbul'da
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Durakta cinayet! Dehşet görüntüler!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        Yargıtay’dan emsal boşanma kararı!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        İtalyan devleri Amrabat'ın peşinde!
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Araştırma: Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Son şans! Plastik görüşmeleri Cenevre’de başlıyor
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Boeing'de 1996'dan bu yana bir ilk
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda muhtemel rakipleri belli oldu!
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Limon ve karpuza rağmen gıda fiyatları yerinde saydı
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Ndidi tamam, hedef Sancho!
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kapadokya'ya yeni düzenlemeler
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Habertürk Anasayfa