10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Sahte madeni avro" operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı adliyede
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyon kapsamında piyasaya "sahte madeni avro" sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'daki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sahte madeni avroları, tatil beldelerindeki otellerde ve yurt dışındaki kumarhanelerde piyasaya sürmeyi planladıkları öne sürüldü.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte madeni paraları sürmek isteyen kalpazanlara yönelik çalışma başlatmış, dün İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D. ve Y.A. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Y.B'nin iş yerinde yapılan aramada iki baskı makinesi kalıbı, 68 sahte madeni 2 avro, sahte avro yapımında kullanılan 19 bin 550 metal renkli pul (rondele) ve 770 iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş 5 bin 250 gram renkli materyal, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 14 mermi ele geçirilmişti.
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