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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte test kitleri, dezenfektan gibi sağlık ürünlerine talepte ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu durum sahte ürünlerin de piyasaya girmesine yol açabiliyor ve e- ticaret sitelerinde birçok sahte koronavirüs test kiti ve yasadışı üretilen dezenfektanlar satışa sunuluyor.

Bu süreçte yaşanabilecek mağduriyetlere engel olmak için kurulan İskoçya merkezli girişim Vistalworks, hayata geçirdiği online uygulama ile satışa sunulan sahte test kitleri ve yasa dışı üretilen dezenfektanları tespit edilebildiğini duyurdu.

Estonya e-residency (e-oturum) programında çıkan biri girişim olan Vistalworks'ün, ilk etapta eBay üzerinden satıla sahte kitlere karşı denetim sağladığı, yakın zamanda ise Amazon ve Facebook gibi platformlara da bu hizmeti taşıyacağı öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, girişimin hizmete sunduğu tüketici koruma yazılımı, İskoçya Polis Teşkilatı, İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi (HMRC) ve İskoçya Ticaret Standartları birimi ile birlikte geliştirildi.

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