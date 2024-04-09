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        Sahte kimlikle başkasına ait arsa satarken yakalandılar

        Yalova'da başkasına ait arsayı sahte kimlik kullanarak satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 12:13 Güncelleme: 09.04.2024 - 12:13
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        Sahte kimlikle arsa satışına suçüstü
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        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tapu Müdürlüğünde E.G'ye ait Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 424 metrekare arsanın satışıyla ilgili alınan randevuyu şüpheli bularak çalışma başlattı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan operasyonda, randevu oluşturan kişilerin tespiti için harç yatırılmasını bekleyen polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinde sahte kimlikle işlem yapıldığı ihbarını aldı.

        İhbar yapılan banka şubesine giden ekipler, arsa sahibinin bilgisi dışında satış randevusu oluşturarak E.G. adına sahte kimlikle önceden para alışverişi için bankadan hesap açtırıp işlem yapmaya gelen O.K. ve bu kişiyle beraber hareket eden L.K'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. ve L.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        #arsa
        #dolandırıcılık
        #yalova
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