Sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 8 kişi tutuklandı

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı, "denize sıfır otellerde 4 gece 5 gün, her şey dahil sadece 999 TL" içerikli ilanlar yoluyla vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucu, müşterilerin sahte internet siteleri, SMS ve telefon hatlarıyla irtibata geçerek tatil paketi için belirtilen hesap numalarına ödeme gerçekleştirdikleri, konaklamak üzere ilçeye gittiklerinde ise böyle bir otelin bulunmadığını öğrendiklerini belirledi.
Suçta kullanıldığı belirlenen banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler, İzmir ve Çeşme başsavcılıklarıyla diğer illerde polise müracaatta bulunan 73 müştekinin 1 milyon 100 bin lira dolandırıldığını saptadı.
Bunun üzerine İzmir, İstanbul, Yalova ve Aydın'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarındaki aramalarda çok sayıda sahte otel rezervasyonlarına ait fatura, acente şirket sözleşmeleri, banka dekontları ve makbuzları ile dijital materyal ele geçirildi.
Elde edilen delillerle sadece Çeşme değil, başka şehir ve ilçelerde bulunan otel isimleri ve görselleri de kullanılarak internet sayfaları oluşturulduğu, bu yöntemle daha çok sayıda vatandaşın dolandırılmış olabileceği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U, M.M.S, U.U, B.K, E.A, B.T, İ.B. ve H.A, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı, Z.H. hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Emniyet yetkilileri, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitelerinin tercih edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
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