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Sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, internetten verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 23.05.2023 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte ilanla dolandırıcılığa 10 gözaltı
AA

Adana merkezli 4 ilde sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine internetten sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan grubu takibe aldı. Yapılan çalışmada, 1'i kadın 10 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Ekipler, Adana merkezli 4 ilde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonla 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda farklı kişilere ait banka kartı ile çok sayıda cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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