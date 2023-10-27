Sahte ilanla 7 milyonluk "kapora" vurgunu!

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Kütahya Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ev sahiplerinden habersiz sosyal medya hesapları üzerinden satışa çıkardıkları evler için kapora alarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

EMLAKÇI VE BANKACI OLARAK TANITMIŞLAR Polis 2 aylık fiziki ve teknik takip sonucu 1'i kadın 8 kişinin, kendilerini emlakçı ve bankacı olarak tanıtarak sahiplerinden habersiz sosyal medya üzerinden satış ilanı verdikleri evleri almak isteyenlerden kapora adı altında para aldığını belirledi. REKLAM

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler S.A.A. (33), A.A. (23), M.Ş. (31), E.Ş. (25), E.Y.E. (20), E.B. (22), A.U. (19) ve T.S. (19), yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH, SENET VE TAPULAR ÇIKTI Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca, para, bilgisayar, çok sayıda senet, tapu ve ajandalar ele geçirildi. Şüpheliler geçirildiği sağlık kontrollerinin ardından ifadeler için emniyete götürüldü.

YAKLAŞIK 7 MİLYONLUK VURGUN Yapılan incelemede şüphelilerin, ev sahibi ve bankacı gibi davranarak ev almak isteyenlerle görüşme yaptıkları, sahiplerinden habersiz satış ilanı verdikleri evler için kapora adı altında para aldıkları tespit edildi. Ev almak isteyen 4 kişinin ise aynı yöntemlerle yaklaşık 7 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.