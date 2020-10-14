Sahte içki operasyonu - İSTANBUL

AA

Operasyonlarda Avcılar'da 6 ton, Başakşehir'de 7 ton, diğer ilçelerde de 2 ton olmak üzere yaklaşık 15 ton sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Bazı malzemelerin kozmetik kutularında veya üzerinde "dikkat kırılır" ibaresi bulunan kutularda saklandığı görüldü.Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ele geçirilen malzemeler, müdürlüğün deposunda basına gösterildi.