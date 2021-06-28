Sahte içki faciasında korkutan gelişme!

Çorlu'da, perşembe gecesi bir bakkal dükkanının yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam, hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam'ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün arttı.
Pakistanlı Hussam'ın ardından önceki gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65),dün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay ve Nurcihan Engin (43) hayatını kaybetti. Önceki sabah hastaneye getirildiği belirtilen Nurcihan Engin'in kocasının da hastanede sahte içkiden zehirlenip tedavi görenler arasında olduğu ifade edildi.
Çorlu'da sahte içkiden zehirlenen 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Böylece tedavileri sürenlerin sayısı 19'a yükseldi. Çorlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görenlerin 8'i entübe edildi.
Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kapsamlı operasyonlar düzenledi. Polisin bugüne kadar yaptığı aramalarda toplam 200 litre sahte içki ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, cumartesi günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bugün iş yerinde 20 litre sahte rakı ele geçirilen 1 kişinin de gözaltına alınmasıyla, gözaltında bulunanların sayı 4'e yükseldi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Tekirdağ Valiliği de, Çorlu ilçesinde sahte alkolden ölen ve hastanede tedavi görenlerin son durumlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "24.06.2021 tarihinden bugüne kadar Çorlu Devlet Hastanemize metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak, 2´si eks olmak üzere toplam 25 kişi intikal ettirilmiştir. Hastanede tedavi altına alınan 4 hastamız, yoğun bakım ünitelerimizde tedavileri devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. 2 hastamız, yapılan tedavilerinin akabinde sağlıklarına kavuştuktan sonra taburcu edilmiştir. Halen hastanemizde bulunan 17 hastamızdan 16´sının tedavileri yoğun bakım ünitelerimizde yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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