Bursa'da sahte içkiden can kaybı 6'ya çıktı!

DHA

Bursa'da, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Mahmut A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIRDI DHA'da yer alan habere göre kentte sahte içkinden zehirlenip hastaneye kaldırılan ve durumu ağırlaşan iki kişiden 1 kişi daha hayatını kaybetti. BURSA'DA CAN KAYBI 6'YA ÇIKTI Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken 6 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'DA DA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ Öte yandan dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı yaşanan can kaybı ile son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişi tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.