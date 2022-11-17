Bursa'da sahte içkiden can kaybı 5'e çıktı!

Bursa'da, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan Mahmut A. da doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre bu can kaybıyla ölü sayısı 5´e çıkarken, Fatih U. ile Murat K. tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2´si ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.

Öte yandan dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içki kaynaklı yaşanan can kaybı ile son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Olayla ilgili olarak İzmir'de 2 kişi tutuklanmıştı.