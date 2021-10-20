Sahte içki bir kez daha can aldı! - Haberler

AA

Olayda, ilçede ikamet eden Erkan G. (47), yakınları tarafından evindeki yatağında ölü bulundu. Ölümle ilgili soruşturma başlatan polis, Erkan G'nin sahte içki kullanımından dolayı hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre, maktulün sahte içkiyi N.D'den aldığını tespit eden ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan N.D'nin çok miktarda sahte alkol ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.