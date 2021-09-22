Sahte hesapla hakaret iddiasında yeni gelişme

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ö.M.G. ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı katıldı.
AA'nın haberine göre, basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" iddiasıyla yargılanan Ö.M.G, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı ise yasal unsurlar oluşmadığından sanığın "iftira" suçundan beraatini, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ise suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Kasım'a erteledi.
NE OLMUŞTU?
İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek, Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakan ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G. olduğu belirlenerek dosyanın 30 Aralık 2020'de yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderildiği anlatılan iddianamede, sanığın, "Telefon hattını uzun süredir kullanıyorum. Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." ifadelerine yer verildi.
İddianamede, şüphelinin savunmasına, hayatın olağan akışına ters olması nedeniyle itibar edilemeyeceği kanaatine varıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 20 Ocak tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgileri uyumluluk gösterdi. Twitter'da 22 Ağustos 2016'da açılan hesap, soruşturma başladıktan sonra kullanıma kapatıldı. 22 Haziran 2019 ile 1 Mart, 27 Mart, 8 Kasım, 9 Kasım ve 10 Kasım 2020 tarihlerinde söz konusu hesaptan eski bakana yönelik hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar eklendi. Müştekiye hitaben tüm paylaşımlar, eski bakanın görevi sırasında yapıldı. Şüphelinin üzerine atılı bulunan 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçunu işlediği kanaatine varıldı. Sanığın ayrıca, 'iftira' suçunu işlediği de deliller ve tüm dosya kapsamında anlaşılmıştır."
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