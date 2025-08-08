Habertürk
        Cevdet Yılmaz: Sahte e-imza tartışmaları, manipülasyonların parçası yapılmak isteniyor

        Cevdet Yılmaz: Sahte e-imza tartışmaları, manipülasyonların parçası yapılmak isteniyor

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar, manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:28 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:28
        "Sahte e-imza tartışmaları, manipülasyonların parçası"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte e-imza soruşturması üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        DHA'nın haberine göre Yılmaz, "Enformasyon çağı, maalesef aynı zamanda dezenformasyon çağıdır. Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz şöyle devam etti: "Amaçları suçla mücadele değil; kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen; sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir."

        "HERKES UYANIK OLMALIDIR"

        Vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturulmaya çalışıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler. Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır. Uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle milletimiz, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermez. Spekülatif iddialara karşı en emin yol, yetkili kişi ve kurumlarımızın açıklamalarını esas almaktır. Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.

