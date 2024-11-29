'Sahte dolar' krizi Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Habertürk'ün gündeme getirdiği 'sahte dolar krizi'ni Meclis gündemine taşıdı.

Demir açıklamasında "Döviz işlemleri durma noktasına geldi. Sahte para krizi ülkemizdeki ekonomik hayatı temelden sarsıyor ve hem satıcının hem de alıcının tedirginlik duymasına neden oluyor. Uzmanlar, sahte para furyasının sadece İstanbul ile sınırlı kalmadığını ifade etti. Birçok ilde esnaflar sahte para tedirginliği yaşıyor" dedi.

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Araştırma önergesinin gerekçesinde, "Yaklaşık 1 buçuk aydır piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği yaşandığı belirtilmektedir. Bu banknotların yazılım güncellemesi yapılmayan para sayma makinelerinden de geçtiğinin anlaşılması üzerine, bankalar ve döviz büroları alımları durdurmuştur. Para sayma makinelerinde de geçen sahte dolarların ayırt edilmesi oldukça zordur. Para sayma makineleri ithal olduğu için güncellemeleri de yurt dışından yapılabilmektedir. Kalpazanlık faaliyetlerinin sadece dolar ile de sınırlı kalmadığı ortaya çıkmıştır. Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte 3 milyon 600 bin Euro ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bu sebeple ülkemizde 600 milyon dolar tutarında sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlar yayıldığı iddialarının araştırılması, kalpazanlık faaliyetlerinin engellenmesi gerekmektedir" denildi.

'SAHTE DOLAR' KRİZİ Türkiye'nin gündeminde son 2 gündür 'sahte dolar' krizi yer alıyor. Konuyu araştıran Habertürk yaşanan sıkıntıların kaynağının piyasada çok fazla sahte dolar dönmesi ve söz konusu sahte dolarların para sayma makineleri tarafından tespit edilememesi olduğunu öğrenmişti. REKLAM Konuyla ilgili Habertürk'ten Didem Ernez'e açıklamada bulunan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Bürolar Derneği (TÜYEMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ünver, "Vatandaşların yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına ve mağduriyet yaşanmaması adına şu anda döviz büroları yetkili müesseseler 50 dolar ve beyaz bir önceki baskı olan 100 dolarların alım ve satımını bir müddet durdurdu. Bunlarla alakalı para sayma makinelerine yazlım güncellemeleri gelecek. Muhtemelen bir hafta 10 günü bulur diye tahmin ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Çetiner Çetin sahte dolarlarla ilgili detaylara ulaşmış ve sahte dolarların Güneydoğu sınırından Türkiye'ye sokulduğu ve Antalya'da bu sahte dolarla yüz binlerce dolarlık kripto para alınmaya çalışıldığını öğrenilmişti. Başsavcılık konuya ilişkin soruşturma başlatmış, Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği ise konuyla ilgili olarak peş peşe açıklamalarda bulunmuştu.