Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sahte doktora suçüstü! | Son dakika haberleri

        Sahte doktora suçüstü!

        Adana'da "sahte doktorluk" yaptığı iddia edilen bir kadın suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Evde yapılan aramada bulunan 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte doktora suçüstü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana'da kendisini doktor olarak tanıtıp hasta muayene ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sözde tedavi amacıyla merkez Seyhan ilçesindeki müstakil eve girip çıktığını belirledi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Operasyon düzenlenen adreste 971 tıbbi malzeme ve ilaç ile 10 hasta kayıt defteri ele geçirildi,

        İkametteki 20 bin lira, 26 bin dolar ve bir miktar ziynet eşyasına da el konuldu. Ekipler, doktor diploması olmayan N.A'yı (43) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kadın, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Habertürk Anasayfa