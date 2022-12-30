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Bitmek bilmiyor! Sahte doktor ve sağlık çalışanından sonra sahte psikolog yakalandı

Sahte doktor ve sağlık teknisyeni vakaları sıcaklığını korurken, bu kez de sahte psikolog yakalandı. Diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Giriş: 30.12.2022 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Sahte doktor ve sağlık çalışanından sonra sahte psikolog yakalandı!
Sahte doktor ve sağlık çalışanından sonra sahte psikolog yakalandı!
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DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesinde diploması olmadan ruhsatsız klinikte hastalara seans verdiği belirlenen E.E. (44) hakkında yasal işlem başlatıldı.

DHA'nın haberine göre Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi´ne (CİMER) gelen bir ihbar üzerine E.E.´nin diploma ve izin belgesi bulunmadan psikoloji kliniği açarak hastaları tedavi ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında E.E.´nin, Yeni Mahalle Bülbül Caddesi´ndeki `Bir Bilen Psikoloji´ adı altındaki ofisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan incelemede iş yerinin ruhsatsız ve vergi levhası olmadığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen ve diploması bulunmayan E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada E.E.´nin, Ordu´da katıldığı televizyon programlarında da kendisini eğitimci yazar-psikolog olarak tanıttığı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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