Rusya’da ruhsatsız güzellik merkezi işleten Natalia Korosteleva’nın yasaklanan bir jel ile dudak dolgusu yapması sonucu 500 kadının yüzünde ciddi deformasyon oluştu.

SPİKERİN YÜZÜNDE KALICI HASAR MEYDANA GELDİ

İHA'nın haberine göre; kaçak güzellik uzmanının Ukrayna'dan ithal ettiği jel ile dolgu yaptığı kadınlardan birinin 25 cerrahi işlem gördüğü, müzik kanalında spiker olan diğer bir kadının ise yüzünde kalıcı hasar meydana gelmesi sonucu psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

RUSYA VE BİRÇOK ÜLKEDE YASAK

Korosteleva’nın müşterilerine enjekte ettiği, Rusya ve birçok ülkede yasaklanan bipolymer jelin kronik iltihaplanmaya ve ödeme yol açtığı belirtildi. Jelin yapısına ilişkin açıklama yapan Rus araştırmacı Kirill Revyakov, “Bu jel ile duvardaki bir deliği kapatabilirsiniz. Ancak hiçbir şekilde dudaklarda ve yüzde kullanamazsınız. Yüz kaslarına zarar vermesi dahil olmak üzere korkunç sonuçları var" dedi.

8 SAHTE DİPLOMA ELE GEÇİRİLDİ

Polisin Natalia Korosteleva’nın güzellik merkezi olarak kullandığı evde yaptığı aramalar sonucunda 8 sahte diploma ele geçirildi. Polisin incelemeleri sonucunda Korosteleva’nın güzellik uzmanı olmadığı ortaya çıktı. Sahte güzellik uzmanı, 19 davadan 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılırken, polis tarafından yapılan açıklamada kurbanlarının en az 500 kişi olduğu ifade edildi.