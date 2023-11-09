Manisa'da sahte diş hekimlerine gözaltı
Manisa'da sahte diş hekimi 2 şüpheli suçüstü yakaladı. Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el konuldu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendilerini diş hekimi olarak tanıtıp, hasta tedavi eden 2 şüpheli, gözaltına alındı.
DHA'da yer alan habere göre Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki 2 kişinin diş hekimi olmadıkları halde hasta muayenesi yaptıklarını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün diplomasız 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin diş tedavisinde kullandıkları aletlere el koyuldu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.