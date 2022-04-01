Sahte diplomaya 55 yıl hapis

Bursa'da sahte diploma ile açtığı kekemelik merkezine gelen 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl hapis cezası istenen E.N.K. (42), son duruşmada "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" dedi.
Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üniversitesi'nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını belirten E.N.K., 2018 yılında Bursa'da konuşma bozuklukları merkezi açtı. Gelen kişileri tedavi etmeye başlayan ve bir süre sonra merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gözaltına alınan K.'nin lise mezunu olduğu belirlendi. Ayrıca K.'nin iş yerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. K., 22 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Karara Bursa Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti, ve E.N.K. bu kez tutuklandı.
Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından dava açılan ve 33 kişinin şikâyetçi olduğu E.N.K., duruşmada savunma yaptı. K., "Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları 'Düzelecek miyim?' sorusuydu. Gelen kişileri en az bir hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alıyordum. Bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğrenerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme yapmama şansları her zaman vardır” dedi.
Savunmanın ardından mahkeme heyeti, K.'ye her bir mağdur için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkum etti. Sanık avukatı Konuralp Yeşil, 'Resmi belgede sahtecilik ve basit dolandırıcılık' suçlarının uzlaştırma çerçevesinde kaldığını vurgulayarak kararı Bursa İstinaf Mahkemesi'ne götürdü. 8. Ceza Dairesi de suçun uzlaştırma çerçevesinde kaldığını bildirerek, K.'yi tahliye ederek yurt dışı yasağı koydu. K., Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık K. ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada konuşan K., "Kimseye profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım" diye konuştu.
K.'nin avukatı Konuralp Yeşil de müvekkilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi olduğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığını, ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikâyetçi olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
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