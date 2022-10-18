Sahte deterjanları yurt dışına kaçıracaklardı

DHA

İstanbul'da, Gaziantep'te üretilen sahte deterjanları yurt dışına kaçırmaya çalışan şüpheliler operasyonla yakalandı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'te çok sayıda sahte deterjan üretildiğini ve bu ürünlerin İstanbul üzerinden yurt dışına çıkarılacağını yönünde ihbar aldı.

İhbarı değerlendiren ekipler, sahte deterjanla dolu araçları Gaziantep'ten yola çıktığı andan itibaren takip etmeye başladı.

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul'da ürünlerin boşaltıldığı depoyu tespit eden polis ekipleri, dün sabah Beylikdüzü ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon olan 13 bin 700 adet sahte deterjanla dolu kutu, 258 bin 120 adet içeriği değiştirilmiş ilaç olduğu değerlendirilen hap ve macun ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyete götürüldü.