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        7 ilde "sahte dekont"lu araç dolandırıcılığı: 11 tutuklama

        Aydın merkezli 7 ilde ikinci el araç sahiplerini sahte banka dekontları ile dolandıran 33 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:55
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        "Sahte dekont"lu araç dolandırıcılığı: 11 tutuklama
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el araç sahiplerini sahte banka dekontları ile kandırıp, parasını dolandıran şüphelileri tespit etti.

        Şüphelilerin bu yöntemle 150 kişinin toplam 35 milyon lirasını dolandırdıkları belirlendi. Bir süre takip edilen şüphelilere yönelik Aydın, İstanbul, Amasya, Tokat, Muğla, İzmir ve Eskişehir'de operasyon düzenlendi.

        33 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Toplam 33 adrese, dün sabah eş zamanlı baskın yapıldı. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında olduğu 33 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirildi.

        İKİ İLDEKİ GALERİLER İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI

        Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ise ihtiyati tedbir kararı alındı. Aydın'a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Çete lideri M.Y. ile yöneticiler H.G. ve T.T.'nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 21'i adli kontrol olmak şartıyla 22 şüpheli, serbest bırakıldı.

        #Aydın Haberleri
        #ikinci el araç dolandırıcılığı
        #Son dakika haberler
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