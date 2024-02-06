Sahte bir mesajla öldüğünü duyuran Hint oyuncuya tepki yağdı

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Hint oyuncu Poonam Pandey'in Cuma günü resmi sosyal medya hesabından rahim ağzı kanseri yüzünden hayatını kaybettiği duyuruldu; ancak daha sonra yayınlanan videoda ise hayatta olduğu aktarıldı.

Bu hamlenin rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için yapıldığı açıklansa da halkla ilişkiler kampanyalarının hangi raddeye kadar düzenlenmesi gerektiğine dair etik bir tartışma ortaya çıktı.

32 yaşındaki oyuncunun sosyal medya mesajının gerçek olduğunu düşünen çok sayıda medya kurumu Pandey'in öldüğünü duyuran haberler yayınladı.

Sosyal medyada Pandey için çok sayıda taziye mesajı yer aldı.

Bazı filmlerde rol alsa da Pandey daha çok online kampanyalarla tartışma yaratarak ünlü olmuş bir isim.

2011 yılında Hindistan’ın kriket takımının Dünya Kupası’nı kazanması durumunda soyunacağını duyurmuş, ancak bunu gerçekleştirmemişti.

Öldüğünün duyurulmasından bir gün sonra Pandey, 1,3 milyon takipçisiyle paylaştığı mesajında hayatta olduğunu ve rahim ağzı kanserine dikkat çekmek için bu kampanyayı düzenlediğini aktardı.

Pandey, “Bir anda rahim ağzı kanserini konuşmaya başladık, değil mi?” diyerek yaptığı kampanya ile gurur duyduğunu söyledi.

Hindistan’da meme kanserinden sonra rahim ağzı kanseri kadınlar arasında en çok rastlanan kanser türü. Hastalıktan ötürü her yıl 77 bin kadın hayatını kaybediyor.

Ancak rahim ağzı kanseri aslında HPV aşısı sayesinde önlenebilen bir kanser türü.

Perşembe günü Hint hükümeti 9-14 yaş arası kız çocuklarının aşılanması için gerekli adımları attıklarını duyurmuş ancak kampanyanın detaylarını açıklamamıştı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Pandey’in videosunun arkasında hükümetin bu kampanyasını desteklemek olduğunu söyledi ancak oyuncu bu konuda bir açıklama yapmadı.

Bazıları Pandey’in videosunu şoke etkisi yarattığı için başarılı bulurken kimileri ise bu kampanyanın kansere yakalananlar ve kanser yüzünden ölenlerin yakınları için düşüncesiz olabileceğini aktardı.

X platformunda bir kullanıcı, “Ölüm bir şaka değil” derken bir başkası çocukken babasını kaybettiğini bu yüzden kötü anılarının aklına geldiğini belirtti.

Bazıları da medyanın Pandey’in ölümünü teyitlemeden haberleştirmesine tepki gösterdi.

Kampanyayı düzenleyen sosyal medya ajansı Schbang, hafta sonu yayımladığı mesajında rahatsız olanlardan özür diledi.

Açıklamada Pandey’in annesinin de kanser olduğu bu yüzden hastalığa ve aşıya karşı bilinçli bir duruş oluşturmanın ne kadar önemli olduğunun farkında olduğu belirtildi.