Sahte belge düzenleyerek devleti zarar uğratan 53 şüpheli yakalandı - MUŞ

MUŞ (AA) - Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Merkez Jandarma Komutanlığı, Malazgirt ve Bulanık ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suretiyle sahte belgeler düzenleyerek özel bir bankadan "Çiftçilik Kredisi" adı altında usulsüz kredi çeken, ödeme gücü bulunmayan çok sayıda kişiye çektiren ve çekilen bu kredileri geri ödemeyerek bankayı zarara uğratanlara yönelik çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, aralarında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 8 memur ve 2 banka şubesi müdürünün de bulunduğu 56 şüphelinin takibi yapıldı.Organize suç örgütünün sahte imza ve belgeler düzenlemek suretiyle 6 ay içerisinde bankayı usulsüz en az 5 milyon lira zarara uğrattıkları belirlenirken, hedef kişilerin hesaplarında ise 19 milyon lira şüpheli hesap hareketi tespit edildi.Olayla ilgili 3 Haziran saat 05.00'dan itibaren eş zamanlı Muş'ta 55 ve Şanlıurfa'da 1 olmak üzere 56 şüpheliye yönelik operasyonda 53 şüpheli yakalandı, 3 şüpheli de aranıyor.Yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 7 SIM kart, 64 GB hafıza kartı, 3 flaş bellek, 3 senet, 6 banka dekontu, hesap cüzdanı, imza sirküleri, ajanda, 11 şüpheliye ait imzaların bulunduğu belge ele geçirildi.Gözaltına alınan 53 şüpheliden 46'sı ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 7'si tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.Malazgirt Nöbetçi Hakimliği, şüphelilerin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Hakimlik ayrıca, 2 banka şubesi müdürü ile 3 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanı hakkında adli kontrol uygulaması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.
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