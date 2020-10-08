Sahte altınla kuyumcudan dolandırıcılık güvenlik kamerasınca kaydedildi - BALIKESİR

AA

Kadıköy Mahallesi'nde bir kuyumcu dükkanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki 22 ayar zincirin yerine cumhuriyet altını almak istediğini söyledi.Kuyumcu Volkan Yıldırım, 17 bin 300 lira değerinde 5 cumhuriyet ve bir yarım altın verdiği bu kişi dükkandan çıktıktan sonra zinciri atölyeye götürdü. Ustalıkla altın gibi yapıldığı belirlenen zincir kesilince sahte olduğu olduğu anlaşıldı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma ekiplerince zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, zinciri alırken kontrol etmesine rağmen sahte olduğunu anlayamadığını söyledi.Şüphelinin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maskeli olduğunu ve gözlüğünün de bulunduğunu anlatan, bundan dolayı eşkalini tam olarak bilemediğini anlattı.

Kamera kayıtlarında, şüphelinin dükkana geldiği, telefonla birisiyle konuştuğu, kuyumcunun tarttığı altınları alıp kendi zincirini verdiği ve para üstünü de alarak dükkandan uzaklaştığı görülüyor.Başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına da kuyumcudan çıkan zanlının koşarak uzaklaştığı yer aldı.