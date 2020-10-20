Sahte altın sattıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - ELAZIĞ

AA

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'da yaşayan M.Z.B'yi arayarak Osmanlı dönemine ait eski altın satmak için Elazığ'da çağıran ve M.Z.B'ye 158 sahte altını 35 bin lira karşılığında satarak dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüpheli H.K, İ.T, Ş.Y. ve A.Ö. yakalandı.Yapılan aramalarda, 615 altın görünümlü ve üstünde tuğra bulunan sahte altın, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 100 lira, 2 çeyrek altın, 7 cep telefonu, farklı illerde ikamet eden kişilere ait telefon ve kişisel verileri içeren dokümanlar ele geçirildi.Emniyette işlemleri süren zanlıların, 25’i dolandırıcılık olmak üzere toplam 67 suç kaydı olduğu belirlendi.Öte yandan, polis ele geçirdikleri sahte altınlarla "Can Azerbaycan" yazarak Azerbaycan'a da destek verd