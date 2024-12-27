Sahte alkol zehirlenmelerinde ilk 24 saat hayati önem taşıyor

Şener, son günlerde sahte alkolün çok sayıda cana mal olduğunu anımsattı.

Sahte alkol yapımında etil alkol (etanol) yerine metil alkol (metanol) kullanıldığına dikkati çeken Şener, metanolün insan vücudunda sentezlenemediğini, bu nedenle zehirlenmeye neden olduğunu anlattı.

Şener, etanolün metabolik yöntemlerle atılarak temizlenebilirken metanolde bunun mümkün olmadığına işaret ederek, "Aslında o, kimyasal bir madde. Halkın en yaygın anlayacağı şekilde metanol bir antifriz. Kimya, plastik ve petrokimya sanayisinde kullanılıyor" dedi.

Vücudu zehirleyen metil alkolün yaklaşık 30 mililitresinin dahi insan için ölümcül olabileceğini dile getiren Şener, şöyle devam etti: "Bir su bardağının yarısı kadar miktar dahi ölümcül seyrediyor. Alındıktan sonraki ilk 6 saatte baş ağrısı, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana geliyor. Çoğu kişi alkolün de bu tip yan etkileri olduğu için ilk başta ciddiye almıyor. İlk 6 saatten sonra ise diğer alkollü içeceklere göre en ayırt edici özelliği ise görmede bulanıklık ve görme kaybı. Maalesef bu tablo kalıcı hale geliyor. Bu madde gözde sinir arkasında ve beyinde birikiyor ve kalıcı körlüğe sebep oluyor. Sahte içkinin tüketimi devam ederse, diğer organlarda hasar meydana geliyor. Maalesef 24 saati geçen periyotlarda eğer müdahalede bulunamazsak bu kişileri kaybediyoruz, ölüyorlar."

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Şener, sahte alkol zehirlenmesinin daha çok 30 ile 45 yaş grubu arasında tespit edildiğini aktararak, "Çünkü yaygın alkol tüketimi bu yaş gruplarında daha belirgin. Genelde erkek grupta daha belirgin" değerlendirmesinde bulundu.

Genellikle evde alkollü içki üretimi için alınan alkolün içeriğinde de ne olduğunun bilinmediğini bildiren Şener, "Genelde yüksek alkollü içecekten uzak durmak lazım. Çünkü bu işin sahtesini yapanlar ağırlıkla yüksek alkol içeriği olan ürünlerin sahtesini yapıyor. Çünkü onların karı daha fazla" ifadelerini kullandı.