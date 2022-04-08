"BÜYÜDÜĞÜMÜ HİSSEDİYORUM"

Sahra Şaş, "Hayatınızın hangi dönemindesiniz?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, konuyla alakalı, "Biraz büyüdüm, öyle hissediyorum. Bir değişim ve dönüşüm söz konusu, onu görebiliyorum. Hep sakin, farkında ve neşesi yerinde bir insanım. Kendimde sevdiğim özelliklerin büyüyüp, genişlediğini görüyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Yakında başlayacağım bir projem var. Onun heyecanı ve hazırlığı içerisindeyim. İyi hissettiğim, tatlı duygular yaşadığım bir dönemimdeyim." diye konuştu.