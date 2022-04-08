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Sahra Şaş: Hiç bilmediğim bir yerde yaşamak istiyorum

Sahra Şaş, son dönemde yapmaya cesaret edemediklerini açıkladı. Oyuncu, "Bir süreliğine hiç bilmediğim, ait olmadığım bir yerde yaşamak istiyorum ama tam olarak o cesareti bulamıyorum kendimde. Umarım bir ara denerim" dedi

08.04.2022 - 10:24 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • "Martı", "Kadın", "Bizim Hikaye" gibi birçok projede rol alan Sahra Şaş (26), samimi açıklamalarda bulundu. BeStyle dergisine konuşan Şaş, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "BÜYÜDÜĞÜMÜ HİSSEDİYORUM"

    Sahra Şaş, "Hayatınızın hangi dönemindesiniz?" sorusuna yanıt verdi. Oyuncu, konuyla alakalı, "Biraz büyüdüm, öyle hissediyorum. Bir değişim ve dönüşüm söz konusu, onu görebiliyorum. Hep sakin, farkında ve neşesi yerinde bir insanım. Kendimde sevdiğim özelliklerin büyüyüp, genişlediğini görüyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Yakında başlayacağım bir projem var. Onun heyecanı ve hazırlığı içerisindeyim. İyi hissettiğim, tatlı duygular yaşadığım bir dönemimdeyim." diye konuştu.

  • "HİÇ BİLMEDİĞİM BİR YERDE YAŞAMAK İSTİYORUM"

    Şaş, son dönemde yapmaya cesaret edemediklerini de dile getirdi. Sahra Şaş, "Bir süreliğine hiç bilmediğim, ait olmadığım bir yerde yaşamak istiyorum ama tam olarak o cesareti bulamıyorum kendimde. Umarım bir ara denerim." ifadelerini kullandı.

  • Şaş, oyunculuk hakkında ise, "Her işin kendine göre zorlukları var. Ben zorlandığım kadar tadını da çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

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