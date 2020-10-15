Sahra Altı Afrika'da Kovid-19 tedbirleri, AIDS hastalarını olumsuz etkiledi

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Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Ajansı (NACA) Başkanı Gambo Gumel Aliyu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 6 ay boyunca yapılan kısıtlamaların AIDS hastalarını olumsuz etkilediği bilgisini paylaştı.

Aliyu, "Sahra Altı Afrika'da 430 bin AIDS hastası, Kovid-19 kısıtlamalarında yeterli tedavi olamamaları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabilir." dedi.

AIDS vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden birinin Nijerya olduğu kaydedilirken, ülke genelinde 1.8 milyon insanın İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) taşıdığı tahmin ediliyor.

Aliyu, "AIDS ile mücadelede 15 bin gönüllü görev yapıyor ancak gelecek 3 yıl boyunca AIDS ile mücadelede 2,4 milyar dolara ihtiyaç olabilir." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) mayıs ayındaki ortak açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle gelecek 5 yıl içerisinde AIDS kaynaklı ölümlerin yüzde 40 artabileceği uyarısı yapılmıştı.



