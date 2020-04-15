Sahipsiz kalan sokak hayvanlarının maması Aksigorta’dan  

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle evde kalmanın hayati önem taşıdığı bu günlerde sokak ve caddelerin boş kalması insan hayatını olumlu yönde etkilerken, sokak hayvanlarını ise açlıkla mücadeleye zorluyor. Hayvanlar için bugüne kadar pek çok proje hayata geçiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, bu kez de salgın hastalık sebebiyle bakıma muhtaç kalan sokak hayvanlarına yardım eli uzattı.

6 TON MAMA BAĞIŞLANDI

İnsana olduğu kadar doğaya ve hayvan dostlarına da değer verdiklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Yaşadığımız bu zor günlerde evde kalmamız hayati önem taşıyor. Ancak biz evlerimize çekildiğimizde sokakta bakıma muhtaç dostlarımızı da unutmamamız oldukça önemli. Aksigorta olarak İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep illerine toplamda 6 ton mama bağışında bulunduk. Bu hassas dönemde insan sağlığını düşündüğümüz gibi, hayvan dostlarımızı da unutmayarak, güvence altına almamız gerekiyor’’ diye konuştu.