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        Haberler Yaşam Sahiplerine verdikleri 'hediyeler' ile hepimizin kalbini çalan evcil hayvanlar

        Sahiplerine verdikleri 'hediyeler' ile hepimizin kalbini çalan evcil hayvanlar

        Uzmanlar, hayvanların sahiplerine hediye vermesini, onları aileden saydıkları için yaptığını düşünüyor. Yani eğer evcil hayvanınız size bir hediye getiriyorsa, kendinizi dünyadaki en şanslı kişi olarak görebilirsiniz, her ne kadar bu hediyelerin nereden geldiğini bilmeseniz de...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:34
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        • 1

          "Köpeğim evin etrafındaki eşyaları toplayıp ödül olarak bana getiriyor. Bugün bir şekilde bunu başardı."

        • 2

          "Bu çok eski bir fotoğraf. Ben ona bir sopa fırlattım, o da karşılığında bana bir demiryolu kirişi getirdi. Bazen patates buluyor. O benim en iyi arkadaşım."

        • 3

          "Hediyesi olan yavru köpek."

        • 4

          "Fare yok, kuş yok! Bana yedi yıldır pembe çiçekler getiren Canavar'la tanışın."

        • 5

          "Bu şapkayı takmaktan nefret ediyor ama üzgün olduğumu her gördüğünde bana getiriyor çünkü taktığında beni güldürüyor."

        • 6

          "Hamilton bir yaprak daha getiriyor."

        • 7

          "Burası erkek arkadaşımın evden çalıştığı ofisi. İşte bugün onun için bodrumdan üçüncü kata kadar getirdiği çorapların tamamı."

        • 8

          "Kedim aylardır evdeydi, bugün bana oyuncak bir yılan getirdi."

        • 9

          "Kedim bana dışarıdan tavuk kanadı getiriyor."

          Butter bana dışarıdan tavuk kanadı getirdi ve kanat hâlâ sıcak. Bunu nereden aldın?

        • 10

          "Bonnie en sevdiği oyuncağını bavuluma koydu."

        • 11

          "Beslemeye alıştığımız bu kedi birkaç gün önce doğum yaptı ve bugün bu minik dostumuzu kapımıza getirdi."

        • 12

          "Çizim yaparken kızım bana bir kalem getirdi. Bunu yaparken de çok tatlı görünüyordu."

        • 13

          "Bana sıcak bir karşılama yapmak için eve her geldiğimde köpeğim bana bu eski halıyı getiriyor."

        • 14

          "Uyanmanın en güzel yanı bardağınızdaki köpek oyuncaklarıdır."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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