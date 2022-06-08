Saraydüzü ilçesinde öğretmenlik yapan Kübra Baykal, caddede gezdiği sırada bitkin yavru sokak köpeği ile karşılaştı.
Köpeği alarak veterinere götüren Baykal, tedavi ve bakımlarını yaptırdı. `Helly´ adı verilen köpeğe 4 ay boyunca bakan Baykal, il dışına gidip gelmesi nedeniyle tedavisinin ve bakımlarının aksamaması için veteriner arkadaşı Sündüz Arpacı´ya bıraktı.
Klinikte bir süre kalan köpek, daha sonra sahiplendirilmesi için İstanbul'da köpek pansiyonuna gönderildi.
Türkiye´ye tatil için gelen ABD'li genç de ziyaret ettiği pansiyonda gördüğü `Helly´yi sahiplendi. Köpek, işlemleri sonrası yeni sahibi tarafından New York'a götürüldü.
`UMUYORUM YENİ YUVASINDA MUTLUDUR´
Kübra Baykal, il dışına gidip geldiği için köpeği sahiplendirmek istediğini belirterek, "Ben ilçemizde gönüllü olarak sokak hayvanlarına yiyecek veriyorum, onların bakımını gerçekleştiriyorum. Sokakta gezdiğim sırada yol kenarında yavru bir sokak köpeği gördüm. Yardıma ihtiyacı vardı. Koşarak yanına gittim. İlk olarak onu besledim. Daha sonra hasta olduğunu anladım ve ilçemizdeki veterinere götürdüm.
Tedavisini yaptırdıktan sonra onu sahiplendim. Adını `Helly´ koydum. Samsun´a gidip geldiğim için `Helly´yi bırakacak bir yer bulamadım. İlçemizdeki veteriner arkadaşım Sündüz Arpacı ile konuştum. O da bakabileceğini söyledi. Ona bıraktım daha sonra köpeğin sahiplendirilmesi gerektiğini düşündük. Veterinerimiz de İstanbul´daki köpek pansiyonuna gönderebileceğimizi söyledi. Ben de kabul ettim ve pansiyona gönderdik" diye konuştu.
Köpeğin, ABD vatandaşı tarafından sahiplenildiğini ve New York´a götürüldüğünü kaydeden Baykal, "Pansiyondayken Amerika´dan İstanbul´a gezmeye gelen bir genç köpeği görmüş. Beğendiği için sahiplenmek istemiş. Pansiyonda gerekli işlemleri yapıldıktan sonra köpeğimiz sahiplendirildi. Amerikan vatandaşının köpeği sahiplenmesi bizi şaşırttı. Bir yandan da sahiplendiği için sevindik. Takibini yaptık, ona iyi bakılıyor. Umuyorum 'Helly', yeni yuvasında mutludur" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!