Sahiplendiği felçli "can dostu" Paşa'yı sevgisiyle yürütmeye çalışıyor

Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesindeki akademisyenler, 4 ay önce sahibi tarafından felçli olduğu için terk edilen köpeği ameliyat ederek rahat yürüyebilmesi için yürüteç taktı.Durumu öğrenen hayvansever Baran İlgar da akademisyenlerle irtibata geçerek felçli köpeğin bakımını üstlendi.Paşa ismini verdiği köpeğin sağlığına kavuşması için çabalayan İlgar, felçli köpeğe, her gün suda yürüme egzersizleri yaptırarak pilates topuyla da tedavi uyguluyor.- Ayakları felç olunca önceki sahibi almak istememişHayvansever Baran İlgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli köpeği üniversitedeki akademisyenler sayesinde sahiplendiğini söyledi.Köpeğin iyileşebilmesi için kendisinin de gayret gösterdiğini ifade eden İlgar, "Paşa, 4-5 ay önce eski sahibindeyken bir kaza geçirmiş, ayakları felç olmuş. Veteriner Fakültesine götürüldüğünde ayaklarında hiç his yokmuş. Sahibi tekrar almak istememiş. Üniversitedeki hocalarla iletişim kurarak sahiplendik. Yaklaşık 2 aydır Paşa bizde ve sağlık süreci hala devam ediyor. Şu an kuyruğunu, bacağını oynatmaya başladı. Sağ ayağında hissizlik var, onun dışında iyileşmesi devam ediyor." dedi.İlgar, Paşa'nın sağlık kontrollerini uzmanlara danışarak yaptığını belirterek, felçli köpeğe çeşitli egzersizler de yaptırdığını dile getirdi.- "Havuz terapisi bittikten sonra fön makinesiyle kurutuyorum"Köpeğin yürümesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını aktaran İlgar, şunları kaydetti:"Yürüteç sayesinde yürüyor, köpeklerle oynuyor, bacağına masaj yapıyorum. Havuzda yüzdürerek biraz kan akışını hızlandırmaya çalışıyorum. Umarım iyileşir, iyileşmesi için gayret gösteriyorum. Sabah yemini, mamasını veriyorum, daha sonra yürüyüşe çıkıyorum. Su ihtiyacını sürekli gideriyorum. Ön ayaklarına ağırlık çöktüğü için çabuk yoruluyor, öğlen vaktinde de dinlenmesi için 2-3 saat uyutuyorum. Son bir ameliyatı kaldı, ondan sonra her şey belli olacak. Havuzdan çıkardıktan sonra havlusu falan var, kurulayıp fön makinesiyle de iyice kurutuyorum."İlgar, Paşa ile çok iyi iletişim kurduklarını anlatarak, "'Paşa özel bir köpek, engelli olduğu için daha özenle bakıyorum. Paşa'ya bebek gibi bakıyorum. Mesela kapalı bir alanda bakacaksak, bebek bezi takıyorum, yemeklerine dikkat ediyorum." ifadelerini kullandı.