Sahip oldukları eşsiz fiziksel özelliklerle herkesten farklı olan 8 kişi
Herkes dünyaya kendine özgü bir görünüşle gelir ancak bazı Reddit kullanıcıları bundan daha fazlasına sahip gibi gözüküyor. Her biri, kendilerini diğer insanlardan ayıran eşsiz özelliklerini paylaşıyor.
Giriş: 22.08.2023 - 20:48 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:48
- 1
“Oğlumun elf kulağı.”
- 2
“Oğlum bir tutam sarı saçla doğdu.”
- 3
“Kızım sol baş parmağında eklem olmadan doğdu.”
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- 4
“Amcamın göz rengi ikiye bölünmüş; yeşil ve kahverengi.”
- 5
"Sol elimin parmak gibi şekillendiği yerde başparmağım yok."
- 6
“Kollarım yanlış şekilde bükülüyor.”
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- 7
"Anormal derecede sivri parmak uçlarım var."
- 8
"Gözümde kalp şeklinde bir nokta var."
Kaynak: Reddit