Şahinkaya doğaseverlerin yeni rotası oldu

Demir, turistlerin doğanın içinde zaman geçirip, yöresel lezzetleri tatmayı sevdiklerini belirterek, "Avrupa'dan her kesimden müşterimiz var. Tercih ediliyoruz. Biz de zevkle işimizi yapıyoruz. Buraya gelen müşterilerimiz en çok kuymak yemeyi tercih ediyor" diye konuştu.